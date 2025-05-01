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15:01, 1 мая 2025Спорт

Названа замена Личке на посту главного тренера «Динамо»

«Динамо» назначило Ролана Гусева и.о. главного тренера после увольнения Лички
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ролан Гусев

Ролан Гусев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В «Динамо» назвали замену Марцелу Личке на посту главного тренера. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Ролана Гусева. В штабе динамовцев он работает с лета 2023 года.

Ранее 1 мая «Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера. Он работал в команде с июня 2023-го.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. В Кубке России команда не смогла выйти в финал Пути РПЛ, а после вылетела во втором полуфинальном этапе Пути регионов.

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