Названа замена Личке на посту главного тренера «Динамо»

«Динамо» назначило Ролана Гусева и.о. главного тренера после увольнения Лички

В «Динамо» назвали замену Марцелу Личке на посту главного тренера. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Ролана Гусева. В штабе динамовцев он работает с лета 2023 года.

Ранее 1 мая «Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера. Он работал в команде с июня 2023-го.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. В Кубке России команда не смогла выйти в финал Пути РПЛ, а после вылетела во втором полуфинальном этапе Пути регионов.