Украина попросила FIG не допускать россиянку Мельникову к турнирам

Украина попросила FIG не допускать российскую гимнастку Мельникову к турнирам

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики обратились в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием не допускать к международным турнирам российскую гимнастку Ангелину Мельникову. Заявление приводится на сайте НОК.

Причиной данного обращения стало то, что Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Также недовольство вызвал тот факт, что гимнастка проводила занятия для детей военных и помогала собирать средства для их семей.

28 апреля сообщалось, что 24-летняя Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. До этого спортсменка получила нейтральный статус, но российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных турнирах под эгидой FIG.

Мельникова — чемпионка ОИ-2020 в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.