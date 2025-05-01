В Словакии призвали вызвать на чемпионат мира больше хоккеистов из России

Министр спорта Словакии Гуляк призвал вызвать хоккеистов КХЛ на чемпионат мира

Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк призвал вызвать в словацкую сборную как можно больше хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира. Его слова приводит Sport24.

Гуляк заявил, что эти игроки представляют Словакию на самом высоком уровне, находятся в отличной форме, и их присутствие в национальной команде увеличит шансы на успех. «Давайте не будем вмешивать политику в спорт», — посчитал он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании. Сборная России не примет участие в турнире по решению IIHF.

В КХЛ в этом сезоне выступает десять игроков из Словакии.