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20:50, 1 мая 2025Спорт

В Словакии призвали вызвать на чемпионат мира больше хоккеистов из России

Министр спорта Словакии Гуляк призвал вызвать хоккеистов КХЛ на чемпионат мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк призвал вызвать в словацкую сборную как можно больше хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира. Его слова приводит Sport24.

Гуляк заявил, что эти игроки представляют Словакию на самом высоком уровне, находятся в отличной форме, и их присутствие в национальной команде увеличит шансы на успех. «Давайте не будем вмешивать политику в спорт», — посчитал он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании. Сборная России не примет участие в турнире по решению IIHF.

В КХЛ в этом сезоне выступает десять игроков из Словакии.

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