Ротенберг объяснил проигрыш сборной «Россия 25» Белоруссии

Ротенберг назвал график причиной поражения сборной «Россия 25» Белоруссии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг объяснил проигрыш команды Белоруссии во втором матче «Тура сборной». Его слова приводит «Советский спорт».

Ротенберг назвал причиной поражения график турнира. «Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию», — заявил тренер.

По словам Ротенберга, игра против свежего соперника хороша с точки зрения тренировочного процесса, однако есть высокий риск травм. «Тем интереснее будет следующая игра в Тольятти. И обязательно сборная России будет брать реванш», — подчеркнул он.

Матч прошел в пятницу, 2 мая, в Астане и завершился со счетом 4:2 в пользу белорусов. Ранее россияне обыграли Казахстан (4:1).