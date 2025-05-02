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22:04, 2 мая 2025Мир

В МИД Польши предупредили о конце терпения США из-за конфликта на Украине

Сикорский: США теряют терпение по поводу конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

США теряют терпение из-за отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает телеканал Polsat.

«Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс», — рассказал он.

По его словам, американская администрация поняла, что позиции Москвы и Киева в переговорах настолько далеки друг от друга, что согласовать их пока невозможно.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от роли посредника в мирном процессе по Украине. Позднее руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс уточнила, что это произойдет при отсутствии прогресса в переговорах между сторонами конфликта.

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