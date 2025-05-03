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04:39, 3 мая 2025Мир

Экс-сотрудник Госдепа США предрек распродажу Украины

Экс-сотрудник Госдепа Хо: Украину ждет полная распродажа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Реконструкцией Украины будут заниматься Уолл-стрит, американские банки и военно-промышленные корпорации, которые уже подписали соглашения с Киевом. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо.

«Это будет самый настоящий рэкет. Страну ждет полная распродажа», — заявил он, говоря о будущем экономики Украины.

Собеседник издания также отметил, что российские военные успешно вытеснили украинцев из Курской области, в результате у Киева нет рычагов давления на Москву. Хо допустил, что Украине придется вернуться к нейтральному статусу, которого они придерживались ранее. При этом он выразил мнение, что праворадикальные украинские силы не примут такую сделку.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов. В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2024 год был сохранен на уровне 3,2 процента.

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