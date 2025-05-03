Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании дропперов в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает пресс-служба Госдумы.
«Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — заявил парламентарий.
Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с кибермошенниками и позволит нарушать цепочки их соучастников.
Ранее в Центробанке разработали классификацию дропперов. Согласно отчету финансовой организации, существует три типа мошенников: заливщики, транзитники и обнальщики.