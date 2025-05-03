Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 3 мая 2025Россия

Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании дропперов в приоритетном порядке

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит закон об уголовном наказании дропперов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании дропперов в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает пресс-служба Госдумы.

«Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — заявил парламентарий.

Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с кибермошенниками и позволит нарушать цепочки их соучастников.

Ранее в Центробанке разработали классификацию дропперов. Согласно отчету финансовой организации, существует три типа мошенников: заливщики, транзитники и обнальщики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о постоянном желании врезать

    Лидер сборной Норвегии одной фразой описал соперничество с россиянами

    Назван вероятный преемник Трампа на посту президента

    Беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках ВСУ

    Телеведущему разбили лицо до крови

    В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

    У исполнительницы роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего» нашли онкозаболевание

    Вучич отменил встречи в США и вернулся в Сербию

    Стало известно количество изучающих русский язык украинских школьников

    Синоптик описала количество выпавших в Москве осадков фразой «такого не случалось никогда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости