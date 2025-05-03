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00:52, 3 мая 2025Мир

Появились подробности о наезде джипа на толпу в немецком городе

В Штутгарте при наезде автомобиля на толпу людей погиб один человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В результате наезда автомобиля на толпу в немецком Штутгарте погиб один человек. Об этом сообщила местная пожарная служба в соцсети X.

По ее данным, погибла 46-летняя женщина. Она скончалась в больнице.

Вечером в пятницу, 2 мая, автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в группу людей около трамвайной остановки в Штутгарте. В результате случившегося пострадали восемь человек, трое из которых получили серьезные травмы. Водитель был задержан.

Ранее автомобиль въехал в толпу в центре Мангейма. Один человек погиб, еще несколько пострадали.

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