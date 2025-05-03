Появились подробности о наезде джипа на толпу в немецком городе

В Штутгарте при наезде автомобиля на толпу людей погиб один человек

В результате наезда автомобиля на толпу в немецком Штутгарте погиб один человек. Об этом сообщила местная пожарная служба в соцсети X.

По ее данным, погибла 46-летняя женщина. Она скончалась в больнице.

Вечером в пятницу, 2 мая, автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в группу людей около трамвайной остановки в Штутгарте. В результате случившегося пострадали восемь человек, трое из которых получили серьезные травмы. Водитель был задержан.

Ранее автомобиль въехал в толпу в центре Мангейма. Один человек погиб, еще несколько пострадали.