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23:02, 3 мая 2025Спорт

«Рубин» пошутил над новым названием стадиона «Краснодара»

«Рубин» пошутил над новым названием стадиона «Краснодара» «Ozon Арена»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пресс-служба казанского «Рубина» в Telegram-канале клуба пошутила над новым названием стадиона «Краснодара» «Ozon Арена».

Сотрудники клуба опубликовали скриншот, на котором от лица «Рубина» оставлен негативный отзыв на стадион с одной звездой из пяти возможных. «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь», — написано в отзыве.

Ранее 3 мая «Краснодар» дома обыграл «Рубин». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Ранее стало известно, что компания Ozon заплатит «Краснодару» до 1,8 миллиарда рублей за переименование домашнего стадиона команды. Клуб заключил с компанией четырехлетний контракт.

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