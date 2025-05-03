«Рубин» пошутил над новым названием стадиона «Краснодара» «Ozon Арена»

Пресс-служба казанского «Рубина» в Telegram-канале клуба пошутила над новым названием стадиона «Краснодара» «Ozon Арена».

Сотрудники клуба опубликовали скриншот, на котором от лица «Рубина» оставлен негативный отзыв на стадион с одной звездой из пяти возможных. «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь», — написано в отзыве.

Ранее 3 мая «Краснодар» дома обыграл «Рубин». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Ранее стало известно, что компания Ozon заплатит «Краснодару» до 1,8 миллиарда рублей за переименование домашнего стадиона команды. Клуб заключил с компанией четырехлетний контракт.