«Рубин» пошутил над новым названием стадиона «Краснодара»

Пресс-служба казанского «Рубина» в Telegram-канале клуба пошутила над новым названием стадиона «Краснодара» «Ozon Арена».
Сотрудники клуба опубликовали скриншот, на котором от лица «Рубина» оставлен негативный отзыв на стадион с одной звездой из пяти возможных. «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь», — написано в отзыве.
Ранее 3 мая «Краснодар» дома обыграл «Рубин». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».
Ранее стало известно, что компания Ozon заплатит «Краснодару» до 1,8 миллиарда рублей за переименование домашнего стадиона команды. Клуб заключил с компанией четырехлетний контракт.