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22:16, 3 мая 2025Спорт

Сборная Украины не вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины не вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею 2026 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: INTS KALNINS / Reuters

Сборная Украины по хоккею не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В субботу, 3 мая, Великобритания обыграла Польшу в матче пятого тура дивизиона 1А со счетом 3:0 и вышла на первое место. Украинцы, проигравшие ранее Японии (2:3) финишировали третьими вслед за итальянцами. В элитный дивизион мирового первенства выходят лучшие две команды.

Ранее вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» не заслуживает восхищения публики.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании. Сборная России не примет участие в турнире по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

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