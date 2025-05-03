Тихонов одной фразой ответил выступившим против допуска россиян норвежским лыжникам

Тихонов призвал молчать выступивших против допуска россиян норвежских лыжников

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил выступившим против допуска россиян к международным турнирам норвежским лыжникам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — призвал Тихонов. Он посчитал, что норвежцы не имеют право высказываться подобным образом.

Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянами. Он посчитал, что в данный момент выступает против возвращения россиян на международные турниры.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.