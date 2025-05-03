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16:41, 3 мая 2025Спорт

Тихонов одной фразой ответил выступившим против допуска россиян норвежским лыжникам

Тихонов призвал молчать выступивших против допуска россиян норвежских лыжников
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил выступившим против допуска россиян к международным турнирам норвежским лыжникам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — призвал Тихонов. Он посчитал, что норвежцы не имеют право высказываться подобным образом.

Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянами. Он посчитал, что в данный момент выступает против возвращения россиян на международные турниры.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

Вот это да!
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