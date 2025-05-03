Тихонов одной фразой ответил выступившим против допуска россиян норвежским лыжникам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил выступившим против допуска россиян к международным турнирам норвежским лыжникам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».
«Пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — призвал Тихонов. Он посчитал, что норвежцы не имеют право высказываться подобным образом.
Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянами. Он посчитал, что в данный момент выступает против возвращения россиян на международные турниры.
Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.