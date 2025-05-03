ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Было сбито более 70 беспилотников

Shot: Силы ПВО сбили более 70 беспилотников ВСУ в регионах России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России. Противник выпустил по ряду регионов более 70 беспилотников, которые были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО).

В перешедшей под контроль РФ части Запорожской области объявлена авиационная ракетная, бомбовая и БПЛА-опасность. Кроме того, под угрозой находились Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики, Крым, а также Ростовская область и Краснодарский край.

Позднее сообщалось, что жители Тамани слышали не менее 10 взрывов над станицей и наблюдали яркие вспышки. По словам очевидцев, один из дронов ВСУ упал в камыши и загорелся.

В селе Витязево, расположенном вблизи курортного города Анапа, прозвучало минимум девять громких хлопков. Также беспилотники были сбиты в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах Ростовской области.

Крымчане рассказали о взрывах в районе Керчи и Феодосии со стороны Черного моря. Также ВСУ вели комбинированную атаку с воздуха и воды по Новороссийску. Очевидцы насчитали более 15 взрывов, при этом атака проходила в две волны. Российские военные уничтожали безэкипажные катера (БЭК) и беспилотники самолетного типа в акватории Черного моря. По словам местных жителей, было минимум две волны атак. Позднее выяснилось, что один БПЛА врезался в жилой комплекс «Аврора», еще один дрон атаковал многоэтажку в ЖК «Кристалл-5».

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Разведка обнаружила технику ВСУ еще до атаки

Российские специалисты обнаружили большое скопление БЭК под Новороссийском за несколько часов до атаки. Об этом вечером 2 мая сообщил Telegram-канал Fighterbomber. По его сведениям, в зоне рандеву, среди прочего, находились и катера с зенитными ракетными комплексами (ЗРК).

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выяснил, что на Украине в момент атаки в небо взлетели около десяти истребителей ВСУ, способных нести британско-французские дальнобойные ракеты Storm Shadow / SCALP-EG.

ВСУ атаковали территорию России вторую ночь подряд

В ночь на 2 мая над регионами России было сбито более 100 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, всего системы противовоздушной обороны России уничтожили 121 БПЛА. Большая часть из них сбита над Крымом — 89, еще 23 — над акваторией Черного моря.

Тогда же еще четыре беспилотника были сбиты в небе Краснодарского края, два — над Орловской областью, по одному — над Азовским морем, Брянской и Белгородской областью. О пострадавших не сообщалось.