Лавров обсудил с главой МИД Пакистана рост напряженности между Нью-Дели и Исламабадом

МИД РФ: Россия готова помочь урегулированию конфликта между Пакистаном и Индией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с пакистанским коллегой Исхаком Даром рост напряженности между Пакистаном и Индией. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

В ходе беседы главы МИД обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия и уделили особое внимание «значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом». Российская сторона выразила готовность помочь в урегулировании конфликта.

«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели», — сказано в сообщении российского дипломатического ведомства. Там также отметили, что разговор состоялся по инициативе Пакистана.

Теракт в Кашмире произошел 22 апреля. Группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, в результате чего 26 человек не выжили. После этого отношения Индии и Пакистана обострились. В Нью-Дели заявили, что группировка террористов поддерживалась пакистанскими службами.

Ранее сообщалось, что Пакистан запросил заседание Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. По данным источника ТАСС в Совбезе ООН, дата заседания пока не определена.

