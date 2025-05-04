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04:56, 4 мая 2025Экономика

Россиянам перечислили случаи уменьшения пенсий

Доцент Иванова-Швец: В РФ пенсия может уменьшаться при смене места жительства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Размер пенсии может уменьшаться при перерасчете, смене места жительства, взыскании задолженности, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения пенсии — в частности, написали больший стаж работы, чем есть на самом деле — то после исправления неточности размер выплат может сократиться.

Кроме того, если пожилой гражданин переходит из статуса неработающего в статус работающего — может исключиться региональная доплата.

Ранее инвалидам и пенсионерам повысили пенсионные выплаты. Мера по увеличению пенсий для людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы вступила в силу 1 мая.

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