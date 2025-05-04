Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 4 мая 2025Мир

Стало известно о планах передать Украине еще два ЗРК Patriot

NYT: Украина получит два зенитных ракетных комплекса Patriot производства США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jens Battner / dpa / Globallookpress.com

Украина в ближайшее время может получить еще два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

По информации издания, один из ЗРК будет отправлен на Украину из Израиля. Одновременно с этим страны Запада ведут переговоры о передаче Киеву одного из комплексов, базирующихся в Германии или Греции.

Отмечается, что не все из уже имеющихся у Украины ЗРК Patriot способны функционировать — по меньшей мере две установки находятся на ремонте.

Ранее, в конце апреля, сообщалось, что США вновь потребовали от Греции передать Украине системы ПВО Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отметили недостаточное стремление Трампа остановить конфликт на Украине

    В аэропорту Петрозаводска сняли временные ограничения на полеты

    Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

    Трамп рассказал об очень хорошем шансе на урегулирование конфликта на Украине

    Трамп назвал возможных преемников

    Трамп допустил сохранение таможенных пошлин

    Трамп заявил о прогрессе в достижении мира на Украине

    Россиянку из UFC освистали на турнире в США

    Трамп порассуждал о выходе США из переговоров по Украине

    Стало известно о состоянии пережившего нападение медведя россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости