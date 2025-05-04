Стало известно о планах передать Украине еще два ЗРК Patriot

NYT: Украина получит два зенитных ракетных комплекса Patriot производства США

Украина в ближайшее время может получить еще два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

По информации издания, один из ЗРК будет отправлен на Украину из Израиля. Одновременно с этим страны Запада ведут переговоры о передаче Киеву одного из комплексов, базирующихся в Германии или Греции.

Отмечается, что не все из уже имеющихся у Украины ЗРК Patriot способны функционировать — по меньшей мере две установки находятся на ремонте.

Ранее, в конце апреля, сообщалось, что США вновь потребовали от Греции передать Украине системы ПВО Patriot.