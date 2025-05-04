В России отреагировали на публикацию Ермаком картинки с горящим Кремлем

Посол Мирошник: Публикация Ермаком горящего Кремля — звериная истерика

Публикация главой офиса президента Украины Андреем Ермаком картинки с горящим Кремлем и подписью «этот день мы приближали как могли» — звериная истерика киевского режима. Об этом заявил в Telegram посол МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат иронично отметил, что сам факт публикации подобного изображения говорит о «зашкаливающем» желании Украины урегулировать конфликт мирным способом.

«Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?» — написал в блоге Мирошник.

Ранее Украину уличили в очередном намеке на удар по Москве 9 Мая.