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10:12, 4 мая 2025Бывший СССР

В России отреагировали на публикацию Ермаком картинки с горящим Кремлем

Посол Мирошник: Публикация Ермаком горящего Кремля — звериная истерика
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Публикация главой офиса президента Украины Андреем Ермаком картинки с горящим Кремлем и подписью «этот день мы приближали как могли» — звериная истерика киевского режима. Об этом заявил в Telegram посол МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат иронично отметил, что сам факт публикации подобного изображения говорит о «зашкаливающем» желании Украины урегулировать конфликт мирным способом.

«Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?» — написал в блоге Мирошник.

Ранее Украину уличили в очередном намеке на удар по Москве 9 Мая.

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