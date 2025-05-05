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10:10, 5 мая 2025Спорт

Александр Емельяненко начал ходить после операции

Боец MMA Александр Емельяненко начал ходить после операции на позвоночнике
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко продолжает восстановление после операции на позвоночнике. Об этом рассказал его представитель, слова которого приводит ТАСС.

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», — заявил источник агентства.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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