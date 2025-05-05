Боец MMA Александр Емельяненко начал ходить после операции на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко продолжает восстановление после операции на позвоночнике. Об этом рассказал его представитель, слова которого приводит ТАСС.

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», — заявил источник агентства.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.