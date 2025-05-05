Израиль одобрил план по оккупации сектора Газа

Кабмин Израиля одобрил план расширения операции в Газе, включающий ее оккупацию

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения операции в секторе Газа, включающий возможность его оккупации силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает The Times of Israel.

«План предусматривает, что ЦАХАЛ возьмет под контроль территорию Газы, переместит гражданское население на юг анклава, нанесет удар по ХАМАС и не позволит террористической группировке взять под контроль распределение гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет и единовременно освободить всех удерживаемых в Газе заложников. Представитель группировки Абдель Рахман Шадид вскоре заявил, что израильское правительство отвергло это предложение.

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа 18 марта. Это произошло после того, как движение отвергло предложение США о продлении действовавшего на тот момент режима прекращения огня.