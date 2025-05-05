Качающийся из стороны в сторону самолет не смог сесть во время шторма и попал на видео

Самолет Ryanair ушел на второй круг из-за шторма на Тенерифе и попал на видео

Пассажирский самолет Ryanair не смог приземлиться во время шторма на острове Тенерифе в Испании и попал на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

На кадрах видно качающийся из стороны в сторону лайнер, который пытается приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Из-за сильного ветра пилотам приходится увести борт на второй круг.

Отмечается, что инцидент произошел 1 мая. Тогда на Канарских островах бушевала непогода, из-за которой у нескольких самолетов возникли трудности с приземлением. Не уточняется, откуда прибыли воздушные суда.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании «Аврора» прервал посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за лисы. Животное выбежало на полосу перед самолетом.