Леопард напал на косившую траву женщину и нанес ей смертельные травмы

В Индии молодая женщина стала жертвой леопарда

Жительница Индии стала жертвой нападения леопарда. Об этом пишет Times of India.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 25 апреля. 20-летняя Паял Чаван, живущая в деревне Ванарвади, штат Махараштра, вышла в поле перед домом около половины седьмого, чтобы покосить траву и заготовить сено для скота. Леопард подкрался к ней сзади, когда она косила траву, и напал на нее. Хищник протащил жертву по полю несколько десятков метров и нанес серьезные травмы.

Родственники пострадавшей услышали ее крики и выбежали на улицу. Им удалось отпугнуть леопарда, который отпустил женщину и убежал в поле. Паял была срочно доставлена в сельскую больницу в талуке Диндори, однако травмы оказались смертельными. Хотя больница находилась всего в нескольких километрах от Ванарвади, к моменту прибытия Паял потеряла слишком много крови. Спасти ее не смогли.

Сотрудники лесного департамента посетили место происшествия, чтобы оценить ситуацию, и установили в поле клетки и камеры. Чиновники лесного департамента сообщили, что в этом районе много источников воды и полей, где леопарды могут прятаться. После трагедии патрулирование рядом с деревней было усилено.

Ранее в Индии леопард растерзал фермера. Дикая кошка схватила мужчину и утащила в заросли.