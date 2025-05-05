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09:46, 5 мая 2025Мир

Маск высмеял британские ВМС

Маск высмеял британские ВМС после сравнения с флотом России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск высмеял военно-морские силы (ВМС) Великобритании после сравнения с флотом России. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Что произошло с хваленым британским военно-морским флотом?» — задался вопросом бизнесмен.

Таким образом Маск прокомментировал пост пользователя Х со ссылкой на данные газеты Responsible Statecraft, согласно которым с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, 6 больших фрегатов, 9 корветов и 16 ракетных катеров, которые «также оснащены крылатыми и гиперзвуковыми ракетами».

При этом пользователь сыронизировал, что Великобритания отправила в мировое турне «посмотрите на нас» всего лишь 4 четыре корабля, включая один авианосец, «оставив всего 9 готовых к войне кораблей для защиты вод королевства».

3 мая министерство обороны Великобритании сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пригласили на парад в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, который пройдет 5 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это сообщение известным выражением.

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