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07:51, 5 мая 2025Спорт

Медведева показала фото в обтягивающем платье

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала новую фотографию.

На снимке спортсменка позирует в черном обтягивающем платье. Она написала, что снимок был сделан в апреле. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

Ранее Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после. Фигуристка заявила, что в данный момент зарабатывает намного больше, чем во время карьеры.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Вот это да!
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