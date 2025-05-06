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20:56, 6 мая 2025Наука и техника

В Индии анонсировали смартфон с рекордной батареей

Realme анонсировала концепт смартфона с батареей емкостью 10 000 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Realmy

Китайская корпорация Realme анонсировала в Индии концепт смартфона, имеющего рекордный аккумулятор. Соответствующее сообщение появилось в X компании.

В фирме рассказали, что новый смартфон может стать частью серии Realme GT 7. Отличительной особенностью устройства окажется батарея емкостью 10 000 миллиампер-часов. Это в полтора-два раза больше, чем у большинства современных смартфонов.

Инженеры Realme сообщили, что концептуальный девайс поддерживает быструю зарядку мощностью 320 ватт. При своей большой батарее он имеет толщину менее 8,5 миллиметра, вес — чуть более 200 граммов. В компании рассказали, что девайс построен по архитектуре Mini Diamond, которая предусматривает размещение аккумулятора увеличенной емкости.

В Realme также подчеркнули, что «сверхвысококремниевая» анодная батарея имеет самую высокую плотность энергии среди подобных аккумуляторов. Внутри устройства расположена материнская плата толщиной всего 23,4 миллиметра. В компании заявили, что смартфон сможет работать на одной зарядке в течение нескольких дней.

Пока неизвестно, появится ли когда-нибудь концептуальный смартфон от Realme на рынке.

В конце апреля китайская корпорация Honor анонсировала флагманский смартфон GT Pro. Устройство получило аккумулятор емкостью 7200 миллиампер-часов.

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