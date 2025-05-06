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15:43, 6 мая 2025Экономика

Российские таксисты осознали проблемы китайских машин

«Ъ»: Количество ремонтов машин такси в России в прошлом году выросло в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В прошлом году количество ремонтов автомобилей такси выросло в два раза, что связано с общим износом парка, поддельными запчастями и увеличением доли китайских брендов. Об этом со ссылкой статистику сервисов, которые выдают займы таксопаркам, и участников рынка пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Генеральный директор Ivitech Артем Москалев рассказал, что ранее парк машин экономкласса состоял из корейских Kia и европейских Skoda. Они требовали обслуживания, но это не так часто было связано с заменой агрегатов. Такие модели, как Hyundai Solaris и Kia Rio, до серьезных проблем могли проехать 350 тысяч километров.

При закупке китайских автомобилей сервисы такси стали осознавать, что им капитальный ремонт требуется уже после пробега 100-150 тысяч километров. При этом двигатели машин, которые попадали в автопарки в последние три года, могут выйти из строя уже через три месяца, так как гарантировать качество поставок никто не может.

По данным профсоюза «Таксист», средний пробег автомобиля между ремонтами основных узлов снизился с 250 до 150 тысяч километров. Отдельная проблема состоит в том, что доставки деталей из Китая надо ждать неделями, и если не заказывать оптом, их стоимость выше.

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Ранее опрос Общественного совета по развитию такси показал, что таксисты не желают использовать отечественные автомобили, а среди тех, у кого они есть, более 70 процентов хотят поменять свою машину на иномарку. Минусами российской техники они называют большие затраты на обслуживание, проблемы в эксплуатации, частые внеплановые ремонты, которые бывают нужны уже в первый год после покупки.

Такие обсуждения возникли на фоне планов по запрету на использование иностранных автомобилей в сервисах такси. Одним из основных лоббистов такого решения является «АвтоВАЗ», сталкивающийся с резким падением продаж и сложностью конкурировать с китайскими производителями.

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