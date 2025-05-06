Еще в двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Еще в двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты — речь о воздушных гаванях Казани и Нижнекамска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Казань», — указано в сообщении.

Ночью 6 мая план «Ковер» вводился в 13 аэропортах России. В частности, меры действовали в московских авиагаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, а также в аэропортах Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска. В настоящее время все ограничения сняты.