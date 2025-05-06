Лещенко высказался против бесплатных выступлений ко Дню Победы

Лев Лещенко заявил, что артисты не должны бесплатно выступать 9 Мая

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ответил на слова депутата Государственной Думы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы. Его комментарий приводит «Абзац».

«Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам», — высказался Лещенко. Певец заявил, что он зарабатывает достаточно, поэтому может себе позволить бесплатные выступления. Однако исполнитель отметил, что его коллегам может не хватать денег: «У кого концертов меньше, тем тяжело. У всех есть семьи, которые надо кормить».

В апреле Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Депутат отметила, что музыканты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь идет о выступлениях ко Дню Победы. По ее словам, следует выступать «от души» в качестве благодарности ветеранам за то, что «мы сегодня живы». С таким мнением поспорил певец Юрий Лоза, а также идею осудил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.