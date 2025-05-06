Обстановку на Каширском шоссе в Москве после падения беспилотника сняли на видео

Обстановку на Каширском шоссе в Москве после падения БПЛА сняли на видео

В сети появились кадры обстановки на Каширском шоссе в Москве, куда ночью упали обломки беспилотника. Их публикует ТАСС.

На кадрах показан поврежденный многоквартирный дом — на его фасаде видны черные следы. Также близ места ЧП разбросаны осколки стекол.

Ранее в сети уже публиковали кадры с места падения обломков беспилотника на Каширском шоссе. На них также была видна работа сотрудников экстренных служб.

Беспилотники пытались атаковать Москву в ночь на 6 мая. По сообщению мэра города Сергея Собянина, силы ПВО сбили 19 летательных аппаратов, которые направлялись к столице. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Всего в ночь на 6 мая ВСУ выпустили по России 105 беспилотников. Больше всего дронов — 32 — перехватили над Брянской областью, под удар также попал Московский регион, Пензенская, Калужская, Белгородская, Липецкая, Самарская, Владимирская, Курская и Ростовская области.