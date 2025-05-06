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23:47, 6 мая 2025Мир

Опубликованы кадры ударов ВС Индии по Пакистану

Опубликованы кадры ударов ВС Индии по территории Пакистана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Telegram-канал Bisimchimedia опубликовал кадры ударов Вооруженных сил (ВС) Индии по территории Пакистана.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

До этого эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Индия может одержать быструю победу в случае войны с Пакистаном из-за нехватки снарядов.

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