Опубликованы кадры ударов ВС Индии по Пакистану

Опубликованы кадры ударов ВС Индии по территории Пакистана

Telegram-канал Bisimchimedia опубликовал кадры ударов Вооруженных сил (ВС) Индии по территории Пакистана.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

До этого эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Индия может одержать быструю победу в случае войны с Пакистаном из-за нехватки снарядов.