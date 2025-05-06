Опубликованы кадры ударов ВС Индии по Пакистану

Telegram-канал Bisimchimedia опубликовал кадры ударов Вооруженных сил (ВС) Индии по территории Пакистана.
Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».
До этого эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Индия может одержать быструю победу в случае войны с Пакистаном из-за нехватки снарядов.