Овечкин сделал подарок Лукашенко

Хоккеист Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Лукашенко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Хоккеист подписал джерси для президента. «Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца Независимости», — заявили в команде Лукашенко.

Ранее «Вашингтон» впервые с 2018 года вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Столичный клуб со счетом 4-1 в серии победил «Монреаль Канадиенс».

В январе в сети появилось видео, в котором Овечкин поздравляет друзей с Новым годом. Он посоветовал им «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».