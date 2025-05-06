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00:04, 6 мая 2025Спорт

Овечкин сделал подарок Лукашенко

Хоккеист Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Лукашенко
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Хоккеист подписал джерси для президента. «Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца Независимости», — заявили в команде Лукашенко.

Ранее «Вашингтон» впервые с 2018 года вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Столичный клуб со счетом 4-1 в серии победил «Монреаль Канадиенс».

В январе в сети появилось видео, в котором Овечкин поздравляет друзей с Новым годом. Он посоветовал им «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

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