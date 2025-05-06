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10:11, 6 мая 2025Россия

Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

Политолог Марков: Быть в навозе — судьба украинцев, если они с британцами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sgt Jimmy Wise / UK MOD / Handout via Reuters

Быть в навозе — судьба украинцев, если они решили быть с британцами. Такой вывод из марша бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), маршировавших по конскому навозу за кавалерией на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне, сделал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

О том, что украинских бойцов вынудили пройти парадным строем по навозу, сообщил российский военкор Александр Коц. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие ВСУ в параде фразой «Есть такое выражение — "по весне узнаем, кто где нагадил".

«Все смеются, что ВСУ на параде в Лондоне шли по навозу. Перед этим провели кавалерию. В дерьме — это судьба украинцев, если они вместе с британцами», — написал в блоге политолог.

Ранее в Госдуме назвали фарсом парад в Лондоне с участием ВСУ. В нижней палате российского парламента заявили, что Запад долгие годы взращивал зерна нацизма на Украине, чтобы потом использовать украинский народ против России.

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