Потерявшей при пожаре трех детей россиянке вынесли приговор

В Пермском крае суд вынес приговор женщине, по чьей вине сгорели трое ее детей

Нытвенский районный суд Пермского края приговорил жительницу, по чьей вине сгорели трое ее детей, к 1,5 года колонии-поселения. Об этом сообщает URA.RU.

Женщину признали виновной в преступлении по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ. Ей также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Пожар в одном из деревянных многоквартирных домов поселка Уральский произошел 21 октября 2024 года. Следствие и суд установили, что причиной стал тлеющий окурок, который женщина оставила в кладовой комнате квартиры. В результате трое ее детей не выжили.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию на приговор расправившейся с сыном и спрятавшей тело в чемодане россиянки.