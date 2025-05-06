Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 6 мая 2025Силовые структуры

Потерявшей при пожаре трех детей россиянке вынесли приговор

В Пермском крае суд вынес приговор женщине, по чьей вине сгорели трое ее детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нытвенский районный суд Пермского края приговорил жительницу, по чьей вине сгорели трое ее детей, к 1,5 года колонии-поселения. Об этом сообщает URA.RU.

Женщину признали виновной в преступлении по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ. Ей также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Пожар в одном из деревянных многоквартирных домов поселка Уральский произошел 21 октября 2024 года. Следствие и суд установили, что причиной стал тлеющий окурок, который женщина оставила в кладовой комнате квартиры. В результате трое ее детей не выжили.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию на приговор расправившейся с сыном и спрятавшей тело в чемодане россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    В России стали производить больше молока и масла

    В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

    Такер Карлсон заявил о близости мира к ядерной войне

    Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

    Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

    Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

    В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

    Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

    Военкор раскрыл местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости