На бывшем производителе двигателей для МС-21 началась забастовка

Defense News: На заводах авиадвигателей Pratt & Whitney бастуют 3 тысячи человек

Американская авиастроительная корпорация Pratt & Whitney столкнулась с первой более чем за два десятка лет забастовкой. Около трех тысяч сотрудников предприятий по производству авиадвигателей начали стачку из-за недовольства зарплатой, гарантиями занятости и пенсионными выплатами, сообщает Defense News.

Профсоюз вел с руководством компании переговоры по указанным темам, но они зашли в тупик. Рабочих не устроило предложение о повышении зарплаты на 4 процента в этом году и на 3,5 и 3 процента в 2026-м и 2027 соответственно, а также единовременной премии в пять тысяч долларов и улучшении пенсионных и накопительных планов.

Pratt & Whitney является одним из ведущих мировых производителей двигателей для гражданских лайнеров. В частности, предприятие рассматривалось как один из поставщиков моторов PW1431G для перспективного российского самолета МС-21, однако из-за санкций производитель вынужден был оставить только вариант с отечественным двигателем ПД-14. К настоящему времени лайнер еще не сертифицирован, его летные испытания продолжаются.

Проблемы для компании усугубляются тем, что забастовка происходит в крайне неудачный момент. Торговые войны, которые президент США Дональд Трамп развязал со всем миром, могут обрушить прибыль Pratt & Whitney по итогам года на 850 миллионов долларов, что потребует существенного сокращения расходов.

В прошлом году с массовой забастовкой столкнулся другой американский авиастроительный гигант — Boeing. На решение проблемы ему понадобились восемь недель. По итогам года в плане продаж он рекордно уступил своему главному конкуренту — европейской корпорации Airbus.

