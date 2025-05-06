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09:56, 6 мая 2025Россия

Стало известно о мешающих работе военных жителях Курской области

Военблогер Подоляка: Вернувшиеся в Глушковский район куряне мешают военным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вернувшиеся в Глушковский район Курской области мирные жители осложняют работу российским военным, отражающим попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). О мешающих действиям военных россиянах стало известно из публикации военблогера Юрия Подоляки в Telegram.

Как отметил обозреватель, после первой эвакуации, проводившейся в районе в 2024 году, многие куряне успели вернуться в дома. Подоляка добавил, что присутствие мирного населения создает логистические проблемы для российских бойцов.

«Снабжать мирное население в условиях попытки противника применить плотный дрон-контроль наших тылов на большую глубину нереально», — подытожил военблогер.

5 мая стало известно, что подразделения ВСУ перешли в новое наступление на Курскую область. Добровольцы проводят подомовой обход в Глушковском районе, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет покинуть опасную зону.

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