Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 6 мая 2025Россия

В Госдуме назвали «выходкой клопа» попытку атаки ВСУ на Москву

Депутат Госдумы Шеремет назвал ночную атаку ВСУ на Москву провокацией Зеленского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ночную попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву очередной провокацией Владимира Зеленского. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Выходка клопа, захватившего власть в Киеве и паразитирующего на терпении и взвешенности России», — сказал Шеремет о действиях Украины.

Он подчеркнул, что подобные атаки лишь ведут к эскалации конфликта, а не способствуют его завершению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные попытки атак ВСУ демонстрируют настрой Киева на продолжение войны.

До этого Минобороны России отчиталось, что с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над 11 регионами 105 беспилотников ВСУ, 19 из которых сбили над Московским регионом. Также отражены атаки на Брянскую, Воронежскую, Пензенскую, Калужскую, Белгородскую, Липецкую, Самарскую, Владимирскую, Курскую и Ростовскую области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

    Телеведущая едва не расплакалась во время чтения письма от ветерана

    В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

    В России предсказали отношения с Германией после избрания Мерца

    Обломки сбитого беспилотника на парковке в подмосковном городе сняли на видео

    Путин поговорил с Нетаньяху

    Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля

    Мерц бросился целовать женщин после избрания канцлером Германии

    Производитель «Ланцетов» модернизировал дрон Z-16

    Старейшая в России женщина назвала секрет долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости