Военкор раскрыл местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

Котенок: Освобожденные из плена российские военные находятся в Белоруссии

Российские военные, освобожденные из украинского плена 6 мая, сейчас находятся в Белоруссии. Информацию об этом раскрыл военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его словам, сейчас бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205 сообщил ряд военблогеров, а также подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Предыдущий обмен пленными между странами состоялся 19 апреля. Тогда Москва вернула 246 военнослужащих, столько же было передано Киеву. Кроме того, в качестве жеста доброй воли Украине передали 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских бойцов.