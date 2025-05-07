Футболист Быстров объяснил нежелание уезжать в Англию любовью к России

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил нежелание уезжать в Англию. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что любит Россию. «У меня было четкое понимание, что туда не хочу. Остаться без рыбалки, друзей и родственников было невозможно», — добавил он.

Ранее Быстров назвал преимущество России перед Дубаем. Он заявил, что на родине жить в два раза дешевле.

Быстров завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока был «Тосно», прекративший существование. В составе петербургского «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России.