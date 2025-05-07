Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 7-й матч
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
11:28, 7 мая 2025Спорт

Быстров объяснил нежелание уезжать в Англию

Футболист Быстров объяснил нежелание уезжать в Англию любовью к России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил нежелание уезжать в Англию. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что любит Россию. «У меня было четкое понимание, что туда не хочу. Остаться без рыбалки, друзей и родственников было невозможно», — добавил он.

Ранее Быстров назвал преимущество России перед Дубаем. Он заявил, что на родине жить в два раза дешевле.

Быстров завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока был «Тосно», прекративший существование. В составе петербургского «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверие 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Три уроженца Украины планировали подрыв сотрудника администрации с помощью СВУ

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Соратник Кадырова заявил об уважении к украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости