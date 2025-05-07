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08:38, 7 мая 2025Мир

Индия раскрыла мотивы ракетных ударов по Пакистану

МИД Индии: Операция «Синдур» была направлена на предотвращение новых терактов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mohsin Raza / Reuters

Операция «Синдур» была направлена на предотвращение новых терактов со стороны пакистанских боевиков. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри на специальном брифинге.

«Наши разведывательные данные о базирующихся в Пакистане террористических группировках показали, что надвигаются новые нападения на Индию. Таким образом, возникла необходимость как сдерживать, так и упреждать их», — отметил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений. По словам Мисри, операция «Синдур» не носила эскалационный характер.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку «подлой и трусливой».

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