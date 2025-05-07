Кремль прокомментировал ситуацию с Индией и Пакистаном

Ушаков: Россия стремится к урегулированию ситуации с Индией и Пакистаном

Россия стремится к урегулированию конфликтной ситуации с Индией и Пакистаном. С таким заявлением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Пока конкретно не обсуждается. Но мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта», — сказал чиновник.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур». В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов на пакистанской территории. Позднее Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.