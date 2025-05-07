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18:27, 7 мая 2025Мир

Кремль прокомментировал ситуацию с Индией и Пакистаном

Ушаков: Россия стремится к урегулированию ситуации с Индией и Пакистаном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yasir Rajput / Reuters

Россия стремится к урегулированию конфликтной ситуации с Индией и Пакистаном. С таким заявлением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Пока конкретно не обсуждается. Но мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта», — сказал чиновник.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур». В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов на пакистанской территории. Позднее Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

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