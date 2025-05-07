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20:35, 7 мая 2025Мир

Лавров прокомментировал заявления о вступлении Украины в ЕС

Лавров связал заявления о вступлении Украины в ЕС с нацистскими ценностями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал заявления европейских политиков о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) с ожиданием Европой стран, которые проповедуют нацистские ценности. Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в его Telegram-канале.

«Тех, кто проповедует нацистские ценности, как [президент Украины Владимир] Зеленский, они ждут в Евросоюзе, а тех, кто с Россией отстаивает нашу общую историческую память, хотят лишить всяческих прав. Позор», — отметил глава МИД России.

Министр напомнил, что европейские политики говорят о необходимости срочного принятия Украины в состав объединения, а от Сербии ЕС требует присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей Косово.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».

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