Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал Кореняко об ограничении на полеты.
Ранее аналогичные меры были приняты в Сочи 6 мая в 22:03 по московскому времени. Отмечалось, что сотрудники воздушной гавани были готовы к отмене плана «Ковер». Спустя 49 минут ограничения сняли.
Также ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах Шереметьево и Жуковский.