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05:39, 7 мая 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Казани
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал Кореняко об ограничении на полеты.

Ранее аналогичные меры были приняты в Сочи 6 мая в 22:03 по московскому времени. Отмечалось, что сотрудники воздушной гавани были готовы к отмене плана «Ковер». Спустя 49 минут ограничения сняли.

Также ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах Шереметьево и Жуковский.

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