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05:30, 7 мая 2025Путешествия

Россиянка описала мексиканский дом фразой «спали мы на полу»

Алина Черненко

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, что местные дома совсем не похожи на «розовые картинки из сериалов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловалась, что воду в этой латиноамериканской стране отключают каждый день, и люди к этому привыкли. «Мы даже не смогли постирать свои трусы! Приехали в гости, а воняем, как бродяги с трассы. Великолепно. А знаете, что еще? Спали мы на полу. Точнее, на матрасе, брошенном рядом со сломанной деревянной кроватью, которая выглядела так, будто на ней еще в 1980-х прыгали до рассвета», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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Ершова добавила, что мексиканцы воспринимают все проблемы со спокойствием, а россияне, привыкшие «орать на ЖЭК и писать жалобы», в такой ситуации теряются. «Ну как жить-то в таких условиях, когда у тебя еще куча маленьких детей?» — задалась вопросом путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканские рынки фразой «это, конечно, стресс». По ее словам, соотечественников всегда шокирует местная курица, которая имеет желто-серый оттенок.

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