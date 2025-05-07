Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 7 мая 2025Экономика

В Евросоюзе сочли недопустимыми расходы на российские энергоносители

Фон дер Ляйен: ЕС тратит на российские энергоресурсы 1,8 миллиарда евро в месяц
Кирилл Луцюк
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Anna Ross / DPA / Globallookpress.com

Европейский союз должен перестать тратить деньги на российские энергоносители, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, каждый месяц Евросоюз расходует на эти цели 1,8 миллиарда евро, что, по мнению главы ЕК, недопустимо и должно прекратиться. Она подчеркнула, что это необходимо для поддержки Украины.

Ранее появилась информация, что власти ЕС собираются запретить фирмам покупать российские энергоносители или заключать новые контракты. Подобные предложения изучаются в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.

В начале марта Еврокомиссия отложила на неопределенный срок публикацию плана по полному отказу от российского газа. Он, в частности, предполагает, что Брюссель серьезно расширит инвестиции в зеленые технологии.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Причастного к удару по порту «Кавказ» командира ВМС Украины объявили в розыск

    В российском регионе 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверии 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости