В Евросоюзе сочли недопустимыми расходы на российские энергоносители

Фон дер Ляйен: ЕС тратит на российские энергоресурсы 1,8 миллиарда евро в месяц

Европейский союз должен перестать тратить деньги на российские энергоносители, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, каждый месяц Евросоюз расходует на эти цели 1,8 миллиарда евро, что, по мнению главы ЕК, недопустимо и должно прекратиться. Она подчеркнула, что это необходимо для поддержки Украины.

Ранее появилась информация, что власти ЕС собираются запретить фирмам покупать российские энергоносители или заключать новые контракты. Подобные предложения изучаются в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.

В начале марта Еврокомиссия отложила на неопределенный срок публикацию плана по полному отказу от российского газа. Он, в частности, предполагает, что Брюссель серьезно расширит инвестиции в зеленые технологии.