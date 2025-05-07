В Кремле прокомментировали ход переговоров России и США

Помощник президента Ушаков: Переговоры России и США проходят в прежнем темпе

Переговоры России и США проходят в прежнем темпе. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Нет, нельзя», — ответил чиновник на вопрос журналистов, можно ли сказать, что темп российско-американских переговоров замедлился.

При этом Ушаков подчеркнул, что пока не было достигнуто договоренностей насчет следующих контактов российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в переговорах по нормализации работы российских и американских дипмиссий пока нет «осязаемого прогресса».