Журова оценила позицию Трампа в отношении российского футбола

Журова заявила, что все хотят возвращения российских футболистов на турниры

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила позицию президента США Дональда Трампа в отношении российского футбола. Ее слова приводит РИА Новости.

«Все хотят одного — возвращения [на международные турниры], но ждут окончания конфликта», — заявила Журова. Она посчитала, что многие международные федерации зависят от политической позиции своих стран, так как вынуждены ориентироваться на настроения своей страны.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила надежду на участие России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Президент организации Джанни Инфантино на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил, что это было бы возможно, если наступит мир на Украине.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.