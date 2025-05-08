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14:59, 8 мая 2025Спорт

Гимнастка-чемпионка высказалась в пользу нейтрального флага

Гимнастка Дарья Дмитриева высказалась в пользу нейтрального флага
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева в интервью, опубликованном на YouTube-канале Анастасии Легкодух, высказалась в пользу нейтрального флага.

Гимнастка посчитала, что спортсмену нужно давать право выбора. «Почему нас заставляют и принуждают к определенному выбору из-за политики? Мне кажется, что это, наоборот, даже круче», — заявила она.

Помимо олимпийской медали на счету Дмитриевой пять побед на чемпионатах мира. Также она становилась чемпионкой Европы.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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