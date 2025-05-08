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00:44, 8 мая 2025Мир

Президент Сербии посетил Красную площадь в Москве

Вучич посетил Красную площадь в Москве в период подготовки к параду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич посетил Красную площадь в Москве в период подготовки к параду. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — подписал видео журналист.

Во время разговора с представителями СМИ политик заявил, что ему безразлична реакция других стран на визит в Москву.

Сербский лидер ранее говорил об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы 9 Мая. Несмотря на это он подтвердил свое намерение поехать в столицу России.

Вот это да!
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