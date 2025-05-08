Президент Сербии посетил Красную площадь в Москве

Вучич посетил Красную площадь в Москве в период подготовки к параду

Президент Сербии Александар Вучич посетил Красную площадь в Москве в период подготовки к параду. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — подписал видео журналист.

Во время разговора с представителями СМИ политик заявил, что ему безразлична реакция других стран на визит в Москву.

Сербский лидер ранее говорил об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы 9 Мая. Несмотря на это он подтвердил свое намерение поехать в столицу России.