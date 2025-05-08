В Кремле рассказали о взаимных разочарованиях России и США

Ушаков заявил, что Вашингтон разочаровывает Москву больше, чем Россия — США

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о взаимных разочарованиях в отношениях России и США. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их», — сказал он. При этом чиновник допустил, что Москва и Вашингтон движутся к двусторонней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и США восстанавливаются и идут по целому ряду треков, в частности в области нормализации деятельности посольств. «Эти контакты восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идет по целому ряду треков», — сказала дипломат.