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22:15, 8 мая 2025Мир

В Кремле рассказали о взаимных разочарованиях России и США

Ушаков заявил, что Вашингтон разочаровывает Москву больше, чем Россия — США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о взаимных разочарованиях в отношениях России и США. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их», — сказал он. При этом чиновник допустил, что Москва и Вашингтон движутся к двусторонней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и США восстанавливаются и идут по целому ряду треков, в частности в области нормализации деятельности посольств. «Эти контакты восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идет по целому ряду треков», — сказала дипломат.

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