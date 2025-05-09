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11:06, 9 мая 2025Спорт

Валиева посетила парад Победы

Фигуристка Валиева посетила парад Победы на Красной площади в Москве
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская фигуристка Камила Валиева посетила парад Победы на Красной площади в Москве. Фотография появилась в Telegram-канале 13AGENCY.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

9 мая на Красной площади начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

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