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НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
09:34, 9 мая 2025Спорт

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Каролину Харрикейнс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Джок Карлсон и Том Уилсон. У гостей отличился Шейн Гостисбер. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал.

Таким образом, «Вашингтон» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч розыгрыша Кубка Стэнли состоится в Роли в ночь на 11 мая по московскому времени.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей.

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