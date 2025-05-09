«Вашингтон» Овечкина обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Каролину Харрикейнс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Джок Карлсон и Том Уилсон. У гостей отличился Шейн Гостисбер. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал.

Таким образом, «Вашингтон» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч розыгрыша Кубка Стэнли состоится в Роли в ночь на 11 мая по московскому времени.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей.