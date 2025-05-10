10 мая в России отмечают День основания книжной палаты. В Азербайджане в этот день проходит Праздник цветов, в Германии — День книги, а в Таиланде — День хлебопашца. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 мая — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День основания Российской книжной палаты
Российская книжная палата была основана 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1917 года. Это первое в мире государственное учреждение, созданное для регистрации произведений, выходящих в печать.
Сейчас Книжная палата регистрирует все книги, журналы и газеты, которые выпускают в России. Также ведомство ведет учет изданий, взаимодействует с национальными библиотеками и информационными центрами по всему миру. Еще одна важная миссия Книжной палаты — представлять книжное дело России в таких организациях, как ЮНЕСКО, ISDS, Index Translationum.
Праздники в мире
День чистой комнаты
День чистой комнаты — неофициальный праздник, посвященный пропаганде уборки и чистоты. Считается, что его придумали в США в начале 1980-х. На фоне ухудшения экологической обстановки и распространения аллергии и астмы было решено привлечь внимание к чистоте жилых помещений. Ведь в отличие от глобальных экологических процессов, на порядок в своем доме может повлиять каждый человек.
Чтобы защитить свой организм от плесени и микробов, врачи советуют раз в неделю делать влажную уборку, не забывая сменить постельное белье и полотенца. Как минимум дважды в год необходимо делать генеральную уборку, ну а выносить мусор, мыть посуду и убирать вещи стоит ежедневно. Так что лучший способ отметить праздник — навести в доме чистоту.
Всемирный день движения «За здоровье»
Праздник учредили в 2003 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. День движения «За здоровье» посвящен популяризации спорта и здорового образа жизни. Как правило, 10 мая в разных уголках планеты проводятся спортивные мероприятия, а также лекции и просветительские встречи с врачами. На них специалисты рассказывают о том, как правильно питаться, а также какие физические нагрузки нужны для поддержания бодрости и общего здоровья.
Какие еще праздники отмечают в мире 10 мая
- Праздник цветов в Азербайджане;
- День книги в Германии;
- День банковского работника в Кыргызстане;
- День хлебопашца в Таиланде;
- Международный день аргании.
Какой церковный праздник 10 мая
День памяти апостола и священномученика Симеона
По преданию, Симеон был потомком царя Давида и родственником Иисуса Христа. Став епископом Иерусалимским, он активно проповедовал Евангелие. Однажды римскому правителю Аттике донесли, что Симеон происходит из Давидова рода, да к тому же исповедует христианскую веру. Тогда язычники схватили епископа, который в то время уже был 120-летним стариком и, подобно Христу, после долгих издевательств распяли его на кресте.
День памяти священномученика Павла Светозарова
Павел Светозаров родился в семье диакона в 1867 году. Окончил Московскую духовную академию, в 1907 году стал протоиереем и настоятелем Воскресенского собора в городе Шуя. До Революции он представлял духовенство на заседаниях Шуйской городской думы и преподавал Закон Божий в мужской и женской гимназиях, а также в церковноприходской школе.
К 1917 году Павел Светозаров стал одним из самых популярных священников в городе. Большевики неоднократно арестовывали его за проповеди. С началом кампании по изъятию церковных ценностей его обвинили в сопротивлении властям. 10 мая 1922 года Павла Светозарова расстреляли. В 2000-м его причислили к лику святых как новомученика.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 мая
- День памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского ;
- День памяти праведного Евлогия странноприимца ;
- День памяти преподобномученицы Марии Носовой.
Приметы на 10 мая
- По небу быстро плывут облака — к несчастью.
- Если в этот день восход яркий, то лето будет ветреным.
- Услышать крик совы — к холодам.
- Если утром 10 мая нет росы — ночью будет дождь.
Кто родился 10 мая
Оксана Пушкина (62 года)
Телеведущая Оксана Пушкина родилась 10 мая 1963 года. Широкую известность получила в конце 1990-х с выходом программы «Женские истории Оксаны Пушкиной» на телеканале ОТР. С 1999 по 2013 год также вела программу «Женский взгляд» на НТВ.
В 2015-2016 годах Оксана Пушкина занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Московской области. С 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы РФ. Награждена орденом Дружбы. Является мастером спорта по художественной гимнастике.
Александр Друзь (70 лет)
Александр Друзь — советский и российский участник интеллектуальных игр. Гроссмейстер телевикторины «Своя игра», магистр игры «Что?Где?Когда?», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что?Где?Когда?». Также известен как телеведущий («Кулинарная прогулка», «Час истины»), писатель («Эня, Томас и другие», «Петербург: пешком по городу»), участник и гость многочисленных телепередач.
Кто еще родился 10 мая
- Владислав Листьев (1956-1995) — советский и российский журналист, телеведущий;
- Сид Вишес (1957-1979) — британский музыкант, басист группы Sex Pistols;
- Линда Евангелиста (60 лет) — канадская супермодель;
- Марина Влади (87 лет) — французская певица и актриса, последняя жена Владимира Высоцкого;
- Гейдар Алиев (1923-2003) — советский и азербайджанский политик, третий президент Азербайджана.